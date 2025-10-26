Abone ol: Google News

Galatasaray'ın rakibi Ajax, Twente'yi mağlup etti

Ajax, Hollanda liginde (Eredivisie) deplasmaanda Twente'yi 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 16:49
Galatasaray'ın rakibi Ajax, Twente'yi mağlup etti
  • Ajax, Eredivisie'nin 10. haftasında Twente'yi 3-2 yendi.
  • Ajax'ın gollerini Weghorst, Gloukh ve Godts kaydetti.
  • Galatasaray, 5 Kasım'da Ajax ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, Hollanda liginde (Eredivisie) Twente'yi 3-2 yendi.

Eredivisie'nin 10. haftasında Twente'ye konuk olan Ajax, Wout Weghorst'un 49, Oscar Gloukh'un 51 ve Mika Godts'un 56. dakikada attığı gollerle galip geldi.

Ev sahibi ekibin gollerini, 4. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson ve 64. dakikada penaltıdan Ricky van Wolfswinkel attı.

AJAX, PUANINI 19 YAPTI

Ligde iki maç sonra kazanan Ajax, 19 puana ulaştı. Twente ise 14 puanda kaldı.

MAÇ 5 KASIM'DA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü Ajax'a konuk olacak.

Eshspor Haberleri