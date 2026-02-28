Galatasaray'ın rakibi Liverpool, West Ham United'a 5 attı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 28. hafta maçında West Ham United'ı ağırladı.

Anfield Road'da oynanan maçı Liverpool 5-2'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ GALİBİYET

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Hugo Ekitike, 24. dakikada Virgil van Dijk, 43. dakikada Alexis Mac Allister, 70. dakikada Cody Gakpo ve 82. dakikada Axel Disasi (kendi kalesine) kaydetti.

West Ham United'ın golleri 49. dakikada Tomas Soucek ve 75. dakikada Taty Castellano'dan geldi.

LIVERPOOL, SON ÜÇ MAÇINI KAZANDI

Ligde son üç maçını kazanan Liverpool puanını 48'e yükseltti. Kümede kalma savaşı veren West Ham United 25 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Wolverhampton'a konuk olacak. West Ham United, Fulham deplasmanına çıkacak.

GALATASARAY ÖNCESİ İKİ MAÇA ÇIKACAKLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Arne Slot'un öğrencileri, 10 Mart'ta İstanbul'da oynayacağı ilk maç öncesi Wolverhampton ile 3 ve 6 Mart tarihlerinde Premier Lig ve FA Cup'ta iki maça çıkacak.