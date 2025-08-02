Heung-Min Son, Tottenham'dan ayrılıyor

Bir dönem Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Heung-Min Son, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı, takımından ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Newcastle United'la yapılacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısında konuşan Son, bu yaz kulüpten ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

"BİRAZ DEĞİŞİKLİĞE İHTİYACIM VAR"

Ayrılma kararının kariyerinde verdiği en zor karar olduğunu belirten Son, şu şekilde konuştu:

Kendimi zorlayabileceğim yeni bir ortama ihtiyacım var. Biraz değişikliğe ihtiyacım var, 10 yıl uzun bir süre. Kuzey Londra'ya 23 yaşında, çok genç yaşta geldim. Bu kulüpten yetişkin bir adam, çok gururlu bir adam olarak ayrılıyorum.

"UMARIM HERKES BUNU KABUL EDER"

Tottenham taraftarının sevgisini her zaman hissettiğini ve onlara teşekkür ettiğini ifade eden Son, şunları dedi:

Umarım veda da doğru zamanda olmuştur ve bu kararı vermem için doğru zamandır. Umarım herkes bunu kabul eder ve saygı duyar.

AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI

2015'de Bayer Leverkusen'den İngiliz ekibine katılan 33 yaşındaki futbolcu, Tottenham'la geçen sezon Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırdı.