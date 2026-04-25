Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koca koca adamlar çocuklara sırtını dönüyor

Türkiye'nin konuştuğu görüntüler...

Gaziantep'te yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında çocuklar, mehter gösterisi düzenledi.

ÇOCUKLARA SIRTLARINI DÖNDÜLER

CHP'liler, çocuk mehteran takımını protesto ederek sırtını çevirdi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, "Çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaylar üzerine konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılan davranışı inkar ederek, "Mutlaka yanlış açıdan çekilmiştir, yanlış anlaşılmıştır. Yoksa kimse mehtere sırtını dönmez." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Süreç bu şekilde devam ederken görüntülere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, görüntülere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"KOCA KOCA ADAMLAR"

"Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar, Çocuk Bayramı'nda çocuklardan oluşan Mehteran takımına sırtlarını dönüyorlar" diyen Erdoğan, "Sultanlık diyerek, padişahlık diyerek Mehter Marşımızdan bile cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar. Komik desen komik değil, mantıklı desen mantıklı değil. Ana muhalefetin sapır sapır dökülen bu hallerini gördükçe Allah bunlara akıl fikir versin demekten başka inanın elimizden bir şey gelmiyor." ifadelerini kullandı.

"ARAMIZDA DERİN ZİHNİYET FARKI VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik tepkisinde şunları söyledi:

"Gençler tabii burada şunu da ifade etmek istiyorum. Dikkat ederseniz değerli kardeşlerim, bizim ulaştığımız bu seviyelere ana muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Yapılanı karalamanın, hizmet edene, iş ve ticaret üretene çamur atmanın ötesine hiçbir zaman geçemiyorlar. Gece ile gündüz, siyah ile beyaz ne kadar farklı ise ana muhalefetle bizim aramızda da işte böyle derin bir zihniyet farkı var. Biz iş yapmanın, eser ortaya koymanın, şehirlerimizin sorunlarına çözüm üretmenin derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlamanın, zenginliklerine zenginlik katmanın peşindeler. Bizim gündemimizde İstanbul'la birlikte tüm şehirlerimiz için taş üstüne taş koymak var. Onların gündeminde para kuleleri var. İçi avro dolu baklava kutuları var. Milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları var.

"TARİH ŞUURUNDAN YOKSUN DURUMDALAR"

Biz ister mahalli idarelerde ister genel seçimlerde olsun sandıktan çıkan iradeye milletin emaneti olarak bakıyoruz. Onlar ise belediyeleri adeta yağmalanacak bir ganimet olarak görüyor. Yönettikleri şehirlerde vatandaş sıkıntı çekiyormuş, trafik artık katlanılamaz hale gelmiş, en temel hizmetlerde aksamalar oluyormuş, meydanlarda verilen sözler tutulmuyormuş; bunların hiçbiri ana muhalefet partisinin umurunda dahi değil. Milletin sadece gündeminden değil aynı zamanda tarihinden de kopuklar. Kahraman ecdadımızın asırlardır cenk meydanlarını coşturduğu Mehter Marşımızı protesto edecek kadar tarih şuurundan yoksun durumdalar."