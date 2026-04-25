Abdulkadir Uraloğlu: Havalimanlarımızın yıllık kapasitesi 26 AB ülkesinin nüfusunu aştı

Türkiye, hava ulaşımında Avrupa lideri...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sivil havacılık alanındaki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin havalimanı altyapısı, yolcu kapasitesi ve uçuş ağıyla dünya ölçeğinde dikkat çeken bir seviyeye ulaştığını belirtti.

HAVALİMANI SAYISI 24 YILDA 26'DAN 58'E YÜKSELDİ

Türkiye genelinde havalimanı sayısının son 24 yılda 26’dan 58’e yükseldiğini belirten Uraloğlu, terminal alanlarının da 541 bin metrekareden 4,1 milyon metrekareye ulaştığını aktardı.

"YILLIK YOLCU KAPASİTESİ AB ÜLKELERİNİN TOPLAM NÜFUSUNDAN DAHA FAZLA"

Uraloğlu, bu doğrultuda havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesinin de arttığını belirterek, "Son 24 yılda havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık.

Böylece yıllık kapasitemiz, 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

"GÜNLÜK UÇUŞ SAYISI 6 BİN 800’Ü AŞTI"

Son 24 yılda hizmet verilen yolcu sayısının yaklaşık 34 milyondan 247,1 milyona yükseldiğini kaydeden Uraloğlu, günlük yolcu trafiğinin ise 92 binlerden 677 bin seviyesine ulaştığını belirtti.

Uçak trafiğinde de benzer bir sıçrama yaşandığını ifade eden Uraloğlu, "Toplam uçuş sayımız 532 binden 2,5 milyonun üzerine çıktı, günlük uçuş sayısı ise 6 bin 800’ü aştı" bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin havacılıkta sadece kapasite değil, küresel sıralamalarda da önemli bir yükseliş yakaladığını belirten Uraloğlu, "Dünya yolcu trafiğinde 18'inci sıradan 7'nci sıraya, Avrupa’da ise 7'nci sıradan 3'üncü sıraya yükseldik." dedi.

TOPLAM HAVA ARACI SAYISI 2 BİN 218'E ULAŞTI

Uraloğlu, toplam hava aracı sayısının 626’dan 2 bin 218’e çıktığını, büyük gövdeli uçak sayısının ise 150’den 800’e ulaştığını belirtti.

Hava yolu koltuk kapasitesinin 25 binlerden 157 binin üzerine çıktığını aktaran Uraloğlu, kargo kapasitesinin de 303 tondan 2 bin 903 tona yükseldiğini kaydetti.

UÇUK NOKTASI SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Yurt dışı uçuş noktası sayısının 60’tan 356’ya ulaştığına dikkat çeken Uraloğlu, Türkiye’nin hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının da 81’den 175’e çıktığını belirtti.

Uraloğlu, "Hava sahasında tanımlı uçuş yollarımız da yüzde 91 artışla 41 bin 901 kilometreden 80 bin kilometreye yükseldi.

Yani, bugün uçaklarımız, dünya üzerinde 80 bin kilometreyi bulan dev bir hava koridoru üzerinden uçuş gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verdi.

"PİST UZUNLUĞUMUZ 241,4 KİLOMETREYE ULAŞTI"

Uçak park pozisyonlarının 332’den 1739’a, seyrüsefer yardımcı cihazlarının ise 215’ten 589’a çıktığını belirten Uraloğlu, "Yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında sivil havacılığımıza hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha ekledik. Pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı; bu da Ankara-Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin havacılıkta ulaştığı bu kapasitenin sadece bugünün değil, geleceğin de altyapısını oluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu büyüme ile ülkemizi küresel hava ulaşım ağının merkezlerinden biri haline getirdik." dedi.