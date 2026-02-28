Hull City'ye Portsmouth karşısında tek gol yetti

İngiltere Championship'in 35. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Portsmouth'a konuk oldu.

Fratton Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City, 1-0'lık skorla kazandı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golü 73. dakikada Matty Crooks kaydetti.

LİDERLE FARK 3'E İNDİ

Bu sonucun ardından Hull City, lider Coventry ile puan farkını 3'e indirerek puanını 60'a yükseltti. Portsmouth ise 39 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Championship'in bir sonraki maçında Hull City, Ipswich Town deplasmanına gidecek. Portsmouth, Blackburn'e konuk olacak.