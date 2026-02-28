İran'ın gönderdiği füze Katar'da sivillerin bulunduğu bölgeye düştü

Orta Doğu'da savaş zamanı...

ABD ile İran arasında gerilen ipler, bugün itibariyle koptu.

İsrail, İran'a karşı "önleyici" bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

İRAN'DAN KARŞI SALDIRI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.

Bu açıklamadan dakikalar sonra ise misilleme başladı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, İran’dan (misilleme) füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

KATAR'IN MERKEZİNE FÜZE DÜŞTÜ

Pek çok noktada karşılıklı saldırılar devam ederken, Katar'da ise bir füzenin düşme anları kameralara yansıdı.

Katar'ın hava savunma sistemleri ile imha edilen füzenin, sivillerin bulunduğu bölgeye isabet ettiği görüldü.

PANİK ANLARI

Görüntülerde, bölgede bulunan vatandaşların panikle etrafa koşuşturduğu anlar yer aldı.