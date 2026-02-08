Inter, Sassuolo'ya fark attı

- Inter, Serie A'nın 24. haftasında Sassuolo'yu deplasmanda 5-0 yendi.
- Inter'in gollerini Bisseck, Thuram, Martinez, Akanji ve Henrique kaydetti.
- Sassuolo'da Matic kırmızı kart görürken, Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle maçta oynayamadı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İtalya Serie A'da 24. hafta maçında Sassuolo ile Inter karşı karşıya geldi.
Inter deplasmanda oynadığı maçı 5-0'lık skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Yann Aurel Bisseck, 28. dakikada Marcus Thuram, 50. dakikada Lautaro Martinez, 53. dakikada Manuel Akanji ve 89. dakikada Luis Henrique kaydetti.
Sassuolo'da Nemanja Matic, karşılaşmanın 55. dakikasından kırmızı kart gördü.
HAKAN OYNAMADI
Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yer almadı.
INTER, JUVENTUS'LA KARŞILAŞACAK
Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 58'e yükseltti. Sassuolo 29 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Sassuolo, Udinese'ye konuk olacak. Inter, Juventus'u ağırlayacak.