İtalya'da 23 yaşındaki genç kız kulüp başkanı oldu

İtalyan futbolunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı...

Ternana Calcio'yu satın alan Gianluigi Rizzo, kulüp başkanlığı görevini 23 yaşındaki kızı Claudia Rizzo'ya devretti.

23 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ KULÜBÜN BAŞKANI OLDU

Genç başkan, düzenlenen basın toplantısında duygularını, "Ternana Calcio gibi tarihi bir kulübün 100. yılında başkanlığını üstlenmekten büyük onur duyuyorum. Amacımız uzun vadeli, modern ve şeffaf bir proje inşa etmek. Tüm taraftarların tutkusunu ve gururunu yeniden canlandırmaya kararlıyız" ifadelerini kullanarak dile getirdi.

"ZOR AMA HARİKA BİR FIRSAT"

Claudia Rizzo, aynı zamanda Ternana'nın büyük bir taraftarı olduğunu belirterek, "Zor bir görev ama aynı zamanda harika bir fırsat. Bu alanda deneyimli kişiler tarafından destekleniyorum" dedi.

Bu karar, İtalyan futbolunda genç ve kadın yöneticilere açılan kapı olarak değerlendirilirken, Ternana taraftarları da yeni dönemi merakla beklemeye başladı.