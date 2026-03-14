Jhon Duran, Zenit formasıyla ilk golünü attı

Eski Fenerbahçeli Jhon Duran'ın ilk golünü attığı maçta Zenit, evinde Spartak Moskova'yı 2-0'lık skorla yendi.
Rusya Premier Lig'in 21. hafta maçında Zenit ile Spartak Moskova karşı karşıya geldi.
Gazprom Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip Zenit, 2-0'lık skorla kazandı.
Zenit'e galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Alexander Sobolev ile 81. dakikada Jhon Duran kaydetti.
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan Duran, Zenit'te 4. maçına çıktı ve ilk golünü penaltıdan kaydetti.
GEDSON, 59'DA OYUNA GİRDİ
Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 59. dakikada Roman Zobnin'in yerine oyuna dahil oldu.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonucun ardından Zenit, puanını 45 yaptı. Spartak Moskova, 35 puanda kaldı.
Rusya Premier Lig'in bir sonraki maçında Zenit, Dinamo Moskova deplasmanına gidecek. Spartak Moskova, Orenburg'a konuk olacak.