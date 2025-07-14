Jorge Jesus, Al Nassr'ın başına geçti

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Son olarak Al Hilal'de görev yapan Jesus, Suudi Arabistan Pro Lig'de kaldı.
YENİ TAKIMI AL NASSR
Deneyimli teknik direktör, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun top koşturduğu Al Nassr'ın başına geçti.
Al Nassr, 70 yaşındaki teknik adam ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMIŞTI
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 70 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında 52 karşılaşmaya çıktı.
Deneyimli teknik direktör, bu maçlarda 2.21 puan ortalaması tuttururken Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası şampiyonu yapmıştı.