Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan dev teklif Suudi Arabistanlı yetkililer, kulüp veya milli takımda teknik direktör olması karşılığında Jose Mourinho'ya 2 yıl için 120 milyon euro teklif etti.

İtalya Serie A'da Roma'yı çalıştıran ve takımıyla 5. sırada yer alan Jose Mourinho'ya tarihi bir teklif geldi. Takımını UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıyan Portekizli teknik adama, Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Futbol Federasyonu, ülkede teknik direktörlük yapması için Jose Mourinho'ya teklif götürdü. 2 yıl için 120 milyon euro maaş önerdiler Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Suudiler, Jose Mourinho'ya 2 yıl için toplam 120 milyon euro net maaş önerisi yaptı. Tarihin en çok kazanan ismi olacak Teklifin doğrudan federasyonun üst düzey yetkililerinden geldiği öğrenildi. Mourinho'nun ister Suudi Arabistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapmasını, isterse Al Nassr veya Al Ahli'de görev almasını istediler. Jose Mourinho, bu teklifi kabul etmesi durumunda futbol tarihinin en çok kazanan teknik direktörü olacak.