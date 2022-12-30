Jürgen Klopp, Darwin Nunez'e destek çıktı

Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp, son maçlarda formundan uzak olan takımın forveti Darwin Nunez'in gol kaçırmasının büyük bir sorun yaratmayacağını söyledi.

16 haftası geride kalan Premier Lig'de oynadığı 15 maçta 25 puan toplayarak zirvenin 15 puan gerisinde kalarak 6. basamakta bulunan Liverpool'da Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp, açıklamalarda bulundu.

55 yaşındaki teknik adam, takımın golcüsü Darwin Nunez hakkında konuştu. Son 2 maçta kaçırdığı gollerle eleştirilerin odağında olan Nunez'e, Klopp destek verdi.

"Potansiyeli gördüğünüzde sakin olmalısınız"

Nunez ile Lewandowski'nin birçok ortak noktası olduğunu söyleyen Klopp, "Açıkçası Lewandowski ile benzedikleri birçok nokta var. Lewandowksi'ye de sorsanız aynı şeyi söyler. Bazen şut antrenmanlarımız olurdu ve onunla iddiaya girerdik. 'Eğer 10'dan fazla gol atarsan sana 10 euro' vereceğim diyordum. Her şey sakin kalmakla ilgili. Potansiyeli gördüğünüzde sakin olmalısınız." dedi.

"Ben ve o sakiniz"

Nunez'in gol kaçırma sorununu Lewandowski ile de yaşadığını belirten Jürgen Klopp, "Büyük bir potansiyeli olduğunun hepimiz farkındayız. Lewandowski ile de benzer sorunu yaşadım hatta sadece onunla da değil. Her şey sakin olmakla ilgili ve takım, ben ve o sakiniz." ifadelerinde bulundu.

19 maçta 9 gol attı

Uruguaylı oyuncu Darwin Nunez, Liverpool ile çıktığı 19 karşılaşmada 9 gol ve 3 asist ile oynadı. 23 yaşındaki futbolcu sezon başında kadroya katılmıştı.