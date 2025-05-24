Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Arsenal

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Lisbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan finalde Arsenal'in Norveçli orta saha oyuncusu Frida Leonhardsen Maanum'un kaydettiği gol 22. dakikada VAR'dan gelen ofsayt kararıyla iptal edildi.
ARSENAL KUPAYI 2. KEZ KALDIRDI
67. dakikada oyuna giren Arsenal'in İsveçli forveti Stina Blackstenius 74. dakikada İngiliz ekibine şampiyonluğu getiren golü attı.
Arsenal, 2007'de ilk kez kaldırdığı kupayı 2. kez kazandı.
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