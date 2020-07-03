Kazakistan futbolunda ikinci koronavirüs arası

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Kazakistan Futbol Federasyonu, 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen koronavirüs vakaları nedeniyle ikinci kez ertelendiğini açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle, uzun bir süre spora da ara verilmiş ve futbol maçları ertelenmişti.

Salgını kontrol altına alabilen ülkeler, yavaş yavaş normalleşme sürecine girmiş ve futbol da kaldığı yerden devam etmişti.

Ancak bir süre önce yeniden başlayan Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen koronavirüs vakaları nedeniyle ikinci kez ertelendi.

14 GÜN ARA VERİLDİ

Kazakistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yaklaşık üç buçuk aylık aranın ardından hafta içi yeniden başlatılan liglerin, ülke genelinde koronavirüs vaka sayısının hızla artması nedeniyle yarından itibaren 14 gün boyunca askıya alınacağı belirtildi.

Kazakistan'da ligler, hafta içi çarşamba günü başlatılmış ve 5 karşılaşma tamamlanmıştı. Tobol ile Caspiy arasındaki maç, as oyuncularda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle takımların yedek ağırlıklı kadrolarıyla oynanmıştı.

Kazakistan'da resmi kayıtlara göre, son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 1501 artarak 44 bin 75'e yükselirken, 188 kişi hayatını kaybetti.