Kenan Karaman ve Edin Dzeko gol attı! Schalke ile Hannover yenişemedi

Bundesliga 2'de 26. hafta maçında lider Schalke ile üst sıralarda yer alan Hannover karşı karşıya geldi.

Schalke, Kenan Karaman ve Edin Dzeko'nun damga vurduğu maçta 2-0 öne geçti.

Ancak Dzeko'nun atılmasından sonra Schalke skoru koruyamadı ve mücadele 2-2 bitti.

KENAN KARAMAN VE DZEKO ATTI!

Schalke, 29. dakikada Kenan Karaman'ın asisti, Edin Dzeko'nun golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Dakikalar 38'i gösterdiğinde Kenan Karaman'ın golü ile Schalke durumu 2-0 yaptı.

Kenan Karaman 25. lig maçında 11. golüne ulaşırken; Dzeko de 8. lig maçında 6. kez fileleri havalandırdı.

EDIN DZEKO ATILDI, MAÇA EŞİTLİK GELDİ

39 yaşındaki Edin Dzeko, maçın 52. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Schalke mücadeleye 10 kişi devam etti.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Hannover'de Enzo Leopold penaltı vuruşunda kaleci Loris Karius'u geçemedi.

Ancak 82. dakikasında konuk ekip Hannover, Maik Nawrocki ile Hannover durumu 2-1 yaptı.

Maçı bırakmayan ve ataklarını sürdüren Hannover, 90+8. dakikada Benedikt Pichler'in golüyle durumu 2-2 yaptı ve mücadele berabere bitti.

LİGDEKİ SON DURUM

Bu beraberliğin ardından lider Schalke puanını 51 yaptı. Hannover 46 puanda kaldı.

Bundesliga 2'de gelecek hafta 49 puanla ikinci sıradaki Darmstadt'a konuk olacak. Hannover, Braunschweig'i ağırlayacak.