Köln, tepkilere rağmen cami silüetinin arkasında durdu

Yeni sezon formalarına Köln Merkez Camii'nin silüetini koyan Köln Kulübü, sırf bu yüzden bir taraftarın üyeliğini iptal ettiğini duyurdu.

Bundesliga ekibi Köln, yeni sezon formalarını geçtiğimiz günlerde tanıttı.

Satışa çıkarılan ürünlerde, Köln Merkez Camii'nin silüetinin yer alması dikkat çekti.

Formadaki bu detaydan rahatsız olan bir Alman taraftar ise, kulüp üyeliğini iptal ettiğini duyurdu.

"ONA TEK SÖZÜMÜZ, GÜLE GÜLE"

Tasarımın arkasında duran Alman ekibi, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: “Bugün bir üyemiz, formamızda cami silüeti olduğu için üyeliğini iptal etti. Ona tek sözümüz; Güle güle!"









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