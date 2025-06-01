Kylian Mbappe ayrıldı, PSG Devler Ligi'ni kazandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşılaşan PSG, rakibini tam 5-0'lık skorla mağlup ederek tarihinde ilk kez kupaya uzandı.

Fransız devine şampiyonluğu getiren golleri; 12. dakikada Achraf Hakimi, 20 ile 63. dakikalarda Desire Doue, 73. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 86. dakikada Senny Mayulu kaydetti.

MBAPPE'SİZ İLK SEZONDA ŞAMPİYONLUK GELDİ

Fransız devi Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'siz ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini elde etti.

İspanyol teknik direktör Luis Enrique ile anlaşmazlık yaşayan Fransız oyuncu Kylian Mbappe, 2024-2025 sezonunun yaz transfer döneminde Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

FİNALE ETKİ ETTİLER

Mbappe'nin yerini doldurmak isteyen Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde Rennes'ten 19 yaşındaki Desire Doue'yi, kış transfer döneminde ise Napoli forması giyen Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna katmıştı.

Kvaratskhelia ve Doue, Şampiyonlar Ligi finalinde golleriyle doğrudan katkı sağlayarak yıldızlaştılar.

MBAPPE'NİN ŞANSSIZLIĞI

Kylian Mbappe, bu sezon Real Madrid ile iyi bir performans sağlamasına rağmen LaLiga'yı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, 2023-2024 sezonunda Devler Ligi dahil 5 kupayı müzesine götürmüştü.

"TEBRİKLER PSG!"

Öte yandan Mbappe, Şampiyonlar Ligi sonrasından şampiyon olan eski takımını sosyal medya hesabından tebrik etti.

Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük gün sonunda geldi. Kulübün tarzına yakışır bir zafer! Tebrikler PSG!" dedi.