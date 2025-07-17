Kylian Mbappe'nin prim dağıttığı polislere soruşturma açıldı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı finalde kaybeden Fransa Milli Takımı'na Federasyon prim dağıttı.

Kylian Mbappe, yatırılan primlerin 180 bin euroluk kısmını Fransa Milli Takımı'nı korumakla görevlendirilen 4 polis memuru ve 1 polis şefine dağıttı.

Mbappe'den pimleri alan 5 polis memuruna soruşturma açıldı.

GÖNDERDİĞİ MİKTARLAR

Le Canard Enchaine gazetesinin Fransa istihbarat servisinden aldığı belgede Mbappe'nin 4 polis memuruna 30'ar bin, polis şefine 60 bin 300 euro gönderdiği tespit edildi.

ENGEL OLAMADI

Mbappe, oyuncu güvenliğini sağlayan kişilere ve çeşitli derneklere bağışlanması için bu kararı aldığını söylese de soruşturma açılmasına engel olamadı.