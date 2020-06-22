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    La Liga'da yeni lider Real Madrid

    Real Madrid, Real Sociedad deplasmanından üç puanla dönerek ikili averaj üstünlüğüyle liderlik koltuğuna oturmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 10:15
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    La Liga'da yeni lider Real Madrid

    La Liga'nın 30. haftasında deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 yenen Real Madrid, Barcelona'nın önünde averajla liderliğe yükseldi.

    İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Real Madrid'e 3 puanı getiren golleri, 50. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve 70. dakikada Karim Benzema attı.

    Real Sociedad'ın tek golünü ise 83. dakikada Mikel Merino kaydetti.

    Zorlu deplasmandan 2-1 galibiyetle ayrılan Real Madrid, puanını 65'e çıkardı.

    LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

    Haftayı Sevilla deplasmanında aldığı 1 puanla kapatan Barcelona'yı ikili averajla geçen Real Madrid, liderlik koltuğuna oturdu.

    Real Sociedad ise 47 puanla 7. sıraya geriledi.

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