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- La Liga'da yeni lider Real Madrid
La Liga'da yeni lider Real Madrid
Real Madrid, Real Sociedad deplasmanından üç puanla dönerek ikili averaj üstünlüğüyle liderlik koltuğuna oturmayı başardı.
- Haber Merkezi
- 22.06.2020 - 10:15
La Liga'nın 30. haftasında deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 yenen Real Madrid, Barcelona'nın önünde averajla liderliğe yükseldi.
İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Real Madrid'e 3 puanı getiren golleri, 50. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve 70. dakikada Karim Benzema attı.
Real Sociedad'ın tek golünü ise 83. dakikada Mikel Merino kaydetti.
Zorlu deplasmandan 2-1 galibiyetle ayrılan Real Madrid, puanını 65'e çıkardı.
LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU
Haftayı Sevilla deplasmanında aldığı 1 puanla kapatan Barcelona'yı ikili averajla geçen Real Madrid, liderlik koltuğuna oturdu.
Real Sociedad ise 47 puanla 7. sıraya geriledi.