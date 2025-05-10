Lazio ile Juventus yenişemedi

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İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde Lazio ile Juventus karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 sona erdi.

LAZIO, 1 PUANI SON DAKİKADA ALDI

Juventus'u öne geçiren golü 51. dakikada Randal Kolo Muanı kaydetti.

Konuk ekipte Pierre Kalulu, 60. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Lazio, 90+6. dakikada Matias Vecino'nun attığı golle eşitliği sağladı.

KENAN FORMA GİYMEDİ

Milli oyuncu Kenan Yıldız, kırmızı kart cezalısı olduğu için bu maçta Juventus forması giyemedi.

İKİ TAKIMIN PUANI DA 64

Bu sonuçla birlikte birlikte hem Juventus hem Lazio 64 puana yükseldi ve iki takım da Şampiyonlar Ligi yarışında hasar aldı.

Juventus, gelecek hafta Udinese'yi ağırlayacak. Lazio ise Inter deplasmanına gidecek.