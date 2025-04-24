Leicester City'nin efsane golcüsü Jamie Vardy takımdan ayrılıyor

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) takımlarından Leicester City'nin efsane golcüsü Jamie Vardy, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 13 sezon boyunca 498 maçta görev alan ve 198 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, sezon sonunda kulübe veda edecek.

"EŞSİZ BİR OYUNCU"

Leicester City Başkanı Aiyawatt Srivaddhanaprabha, 38 yaşındaki oyuncusun kulüpteki özel yerine dikkat çekerek, şunları dedi:

Jamie eşsiz bir oyuncu. O sadece özel bir futbolcu değil, aynı zamanda çok özel bir insan. Leicester City ile bağlantısı olan herkesin kalbinde yeri var ve benim de en derin saygı ve sevgime sahiptir. Kulübümüze verdiği her şey için kendisine sonsuz minnettarız.