Leipzig, Borussia Mönchengladbach'a şans tanımadı

Leipzig, Bundesliga'nın 29. haftasında evinde Borussia Mönchengladbach'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Leipzig'e galibiyeti getiren golü 81. dakikada Yan Diomande kaydetti.
ROMULO, 67 DAKİKA OYNADI
Göztepe'den Leipzig'e transfer olan Romulo, maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.
LİGDEKİ DURUMLARI
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Leipzig, 56 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Son 3 maçını kazanamayan Gladbach ise 30 puanda kaldı.
Leipzig, gelecek hafta Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Gladbach ise Mainz'ı ağırlayacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi