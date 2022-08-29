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    Lewa, Barcelona'da da aynı

    Evinde Valladolid'i konuk eden Barcelona, Lewandowski'nin 2 gol atarak yıldızlaştığı karşılaşmayı 4-0 kazandı ve 3 puanı aldı.
    • 29.08.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 10:53
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    Lewa, Barcelona'da da aynı

    İspanya La Liga'da evinde Valladolid'i konuk eden Barcelona, Lewandowski'nin 2 gol atarak yıldızlaştığı karşılaşmayı 3-0 kazandı ve 3 puanı aldı.

    24. dakikada sahne alan Lewa, Barça'yı 1-0 öne geçirdi. Barcelona adına Pedri, 43. dakikada durumu 2-0 yaptı.

    Lewa'dan 2 gol

    Barça, devreye 2-0 önde girerken Lewandowski 64. dakikada bir kez daha sahne aldı ve durum 3-0 oldu. Maçtaki son sözü ise 90. dakikada Sergi Roberto söyledi.

    90 dakika sonunda 4-0 kazanan ve puanını 7 yapan Barça, 2. sıraya çıktı ve 9 puanlı lider Real Betis'i takibini sürdürdü.

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