Liverpool ile Tottenham yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 30. hafta mücadelesinde Arne Slot yönetimindeki Liverpool ile Igor Tudor'un çalıştırdığı Tottenham karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan kritik müsabakada kazanan çıkmadı. Dev maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Liverpool, 18. dakikada Dominik Szoboszlai'nin serbest vuruş golüyle 1-0 öne geçti.

Tottenham'a beraberliği getiren golü 90. dakikada Richarlison attı.

TOTTENHAM, 5 HAFTA SONRA PUAN ALDI

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı ve puanını 49 yaptı. Ligde 5 hafta sonra puan alan Tottenham, 30 puana yükseldi.

LIVERPOOL, GALATASARAY'I KONUK EDECEK

Liverpool, hafta arasında çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Galatasaray, ilk maçta İstanbul'da Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.

SIRADAKİ MAÇLARI

Liverpool, Galatasaray'dan sonra ligin bir sonraki haftasında Brighon deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

TUDOR, SLOT'U KARIŞTIRDI

Öte yandan Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor, Liverpool karşılaşması öncesi dikkat çeken bir harekete imza attı.

Tudor, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'u selamlamak istedi ancak Hollandalı teknik adamı bir başkasıyla karıştırdı.

Tudor'un bu hareketi, sosyal medyada gündem oldu.