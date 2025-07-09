Lyon'un küme düşürülme kararı iptal edildi

Ulusal Mali Denetim Kurulu (DNCG), 24 Haziran tarihinde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un mali yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı 2'nci lige düşürüldüğünü açıklamıştı.

DNCG'nin yaptığı açıklamada Lyon'un profesyonel futbol mali gözlemcisi tarafından talep edilenleri yerine getiremediği belirtilmişti.

Fransız ekibin yaklaşık 500 milyon euroyu aşan borcu olduğu ifade edilmişti.

KÜME DÜŞME KARARI KALKTI

Ancak bu konuya itiraz eden Lyon'a sevindirici haber geldi.

Lyon, Ligue 2'deki küme düşme kararını başarıyla temyiz etti.

Fransız ekibi gelecek sezon Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

BÜTÇE KISITLAMASI OLACAK

Kulüp, maaşlar ve bonservis ücretleri konusunda kısıtlamalarla karşılaşacak.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

DNCG'nin kulübü Ligue 1'de tutma yönündeki bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyor. OL, gelecekte ciddi bir yönetim sağlama kararlılığında olan kulübün yeni yönetiminin hırsını takdir ettiği için Temyiz Komitesi'ne teşekkür ediyoruz. Hissedarlarımızın ve borç verenlerimizin bağlılığı ve özverisiyle desteklenen yeni yönetim, taraftarlarımız, çalışanlarımız, oyuncularımız, ortaklarımız ve seçilmiş yetkililer de dahil olmak üzere, Kulübümüzün hem içinden hem de dışından aldığımız tüm destek için son derece minnettardır. Bugünkü karar, Olympique Lyonnais'e olan güveni yeniden tesis etme yolunda atılan ilk adımdır. Artık tüm dikkatimizi sportif hedeflerimize odaklayabilir ve gelecek sezona tam anlamıyla hazırlanabiliriz.