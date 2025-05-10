Manchester City, Southampton karşısında iki puan bıraktı

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İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Southampton ile Manchester City karşı karşıya geldi.

St. Mary'de oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı.

CITY, İKİ PUAN BIRAKTI

Bu sonuç ile birlikte Manchester City, ilk 4 yarışında çok önemli bir 2 puan bıraktı.

City, 65 puan ile maç fazlasıyla 3. sırada yer alıyor.

Ligden düşmesi kesinleşen Southampton ise 12 puan ile son sırada bulunuyor.

CITY'NİN RAKİBİ BOURNEMOUTH

Manchester City, ligde gelecek hafta Bournemouth'u sahasında konuk edecek.