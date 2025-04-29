Merih Demiral'ın takımı Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı

Haber Merkezi
Asya Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Al Hilal ile Al Ahli karşı karşıya geldi.
Al Ahli, maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Roberto Firmino, 27. dakikada Ivan Toney ve 90+7. dakikada Firas Albirakan attı.
Al Hilal'in tek golünü 42. dakikada Salem Al Dawsari attı.
PENALTI KAÇTI, KIRMIZI ÇIKTI
Al Ahli'de Franck Kessie, 86. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Al Hilal'de Kalidou Koulibaly, 59. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
MERİH, 90 DAKİKA OYNADI
Al Ahli'de milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.
AL AHLI, FİNALE ÇIKTI
Bu sonucun ardından Al Ahli, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Al Hilal, turnuvaya veda etti.
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