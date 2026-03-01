Abone ol: Google News

Milan, Cremonese'yi son dakika golleriyle yıktı

Milan, Serie A'nın 27. haftasında deplasmanda Cremonese'yi son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Cremonese ile Milan karşı karşıya geldi.

Stadio Giovanni Zini'de oynanan müsabakayı konuk Milan, son dakikalarda peş peşe bulduğu goller ile 2-0 kazandı.

GALİBİYET SON DAKİKADA GELDİ

Milan'ı galibiyete taşıyan golleri; 90. dakikada Pavlovic ve 90+4'te Rafael Leao kaydetti.

HAFTAYA DERBİ VAR

24 puanı bulunan Cremonese önümüzdeki hafta Lecce deplasmanına çıkacak. 57 puandaki Milan ise San Siro'da lider Inter ile karşı karşıya gelecek.

