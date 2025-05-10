Milan geriden gelerek Bologna'yı yendi

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 36. haftasında Milan, Bologna'yı konuk etti.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Bologna, 49. dakikada Riccardo Orsolini ile öne geçti.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 73 ve 90+2. dakikalarda Santiago Gimenez ile 79. dakikada Christian Pulisic kaydetti.
BİR SONRAKİ RAKİP ROMA
Bu sonuçla puanını 60 yapan Milan, ligdeki bir sonraki maçında Roma deplasmanına gidecek.
62 puanda kalan Bologna ise Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış