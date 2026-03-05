Orkun Kökçü'den taraftara derbi mesajı

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, evlerinde oynayacakları Galatasaray derbisi öncesinde taraftarları heyecanlandıran bir mesaj verdi.
Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Orkun Kökçü, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor.
Beşiktaş'ın kaptanı, forma giydiği son 6 karşılaşmada 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum gücüne önemli destek verdi.
ORKUN'UN GÖZÜ GALATASARAY DERBİSİNDE
Sarı kart cezası nedeniyle Kocaelispor maçında forma giyemeyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, gözünü cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevirdi.
Kökçü, Galatasaray ile Dolmabahçe'de oynayacakları derbi öncesinde taraftarlara mesaj gönderdi.
"HAFTA SONU GÖRÜŞMEK ÜZERE"
Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, "Hafta sonu görüşmek üzere" paylaşımıyla Beşiktaş camiası için sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.
Beşiktaş, 7 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.