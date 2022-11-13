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    Mircea Lucescu emekli oluyor

    Kariyerinde Galatasaray, Beşiktaş ve Türkiye Milli Takımı teknik direktörlüğü de bulunan Mircea Lucescu kariyerini sonlandırmayı planlıyor.
    • 13.11.2022 - 14:22
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    Mircea Lucescu emekli oluyor

    77 yaşındaki Mircea Lucescu, Dinamo Kiev ile sezonu bitirdikten sonra emekli olacak.

    Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu sezon sonunda emekliye ayrılacak. Rus basınında yer alan habere göre, 77 yaşındaki teknik adam kariyerini noktalayacak.

    Mircea Lucescu emekli oluyor #1

    "Lucescu dinlenmek istiyor"

    Tecrübeli hocanın yakın arkadaşı Constantin Angelache, "Luce bana bu yılın son yılı olabileceğini söyledi. Artık yaşlandığını, kendine bakması gerektiğini ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna Ligi'nde bu sezon beklentilerin uzağında kalan Dinamo Kiev, Lucescu yönetiminde 10 maçta 19 puan topladı ve şu anda 5'inci sırada.

    Mircea Lucescu: Kiev'de korkunç şeyler gördüm - HABERİ

    Mircea Lucescu emekli oluyor #2


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