Mostafa Mohamed, ayın futbolcusu oldu Mısırlı golcü futbolcu Mostafa Mohamed, Nantes takımında ayın futbolcusu seçildi.

28 haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de topladığı 30 puanla 14. sırada yer alan Nantes'ta takımın golcü isimlerinden Mostafa Mohamed bir başarıya imza atarak, takımda ayın oyuncusu seçilmeyi başardı.

Başarılı performansı beğeni topladı

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Fransız ekibine kiralanan golcü futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla beğenileri topladı.

İyi oyunu sayesinde Nantes'ın dikkatini çeken futbolcunun gelecek sezonda Ligue 1 ekibinde kalacağı tahmin ediliyor.

Nantes takımda tutmak istiyor

Nantes'ın 5 milyon 750 bin euro bonservis opsiyonuyla kiraladığı Mısırlı forveti sezon sonunda kadrosuna katmak istediği biliniyor.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Nantes formasını 23'ü ilk 11 olmak üzere 41 kez giydi. Mısırlı futbolcu, bu maçlarda 9 gol ve 4 asistle oynadı.