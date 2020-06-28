Neville: M. United şampiyonlukta tekrar söz sahibi olacak

Manchester United'ın eski futbolcusu Neville, İngiliz ekibin transfer dönemini iyi geçirdiği takdirde yeniden üst düzey bir ekip haline gelebileceğini belirtti.

1994 - 2005 yılları arasında Manchester United forması giyen Phil Neville, eski kulübünün şampiyonluk adayı olmaktan bir transfer uzaklıkta olduğunu düşünüyor.

Premier Lig döneminin açık ara en başarılı takımı olan Kırmızı Şeytanlar, son 7 sezonda mutlu sona ulaşamadı.

United'ın en önemli rakipleri Manchester City, Liverpool ve Chelsea ise bu dönemde ciddi aşamalar kaydetti.

''TRANSFERE İHTİYAÇ VAR''

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, Daniel James, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka ve Bruno Fernandes transferleriyle yenilenen kadrosuyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verirken, Federasyon Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor.

Premier League Daily'ye konuşan Neville, "Bir transfere daha ihtiyaç var. Liverpool'u düşünün Virgil Van Dijk ve Alisson transferleriyle seviye atladılar. Pogba'nın takım kalması halinde 1, diğer ihtimalde de 2 transferle Manchester United yeniden yükselişe geçecektir." ifadelerini kullandı.