Neymar, Batman filmindeki araçtan satın aldı: Tam 1.3 milyon euro...

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, sakatlığı atlatıp sahalara dönüşünü yalnızca golle değil, garajına eklediği sıra dışı bir araçla da taçlandırdı.

Sakatlık sonrası yeniden yeşil sahalara adım atan Neymar, tam 1,3 milyon euro (61 milyon TL) ödeyerek Batman’in ikonik aracı Batmobil’in bir replikasını satın aldı.

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, yıldız futbolcu bu özel aracın kendisine ulaşmasını üç yıl boyunca bekledi.

TAM 1.3 MİLYON EURO ÖDEDİ...

DC evreninin süper kahramanı Batman’in filmlerinden, çizgi romanlarından ve oyunlarından tanınan Batmobil, artık Neymar’ın garajında yer alıyor.

Araç geçtiğimiz günlerde ilk kez kamuoyuna gösterildi. Neymar’ın hayranlarını en çok heyecanlandıran detay ise Batmobil’in arka kısmında bulunan gerçek bir alev püskürtücüsü oldu.

TRAFİKTE KULLANAMAYACAK

Ancak bu göz alıcı özellikler beraberinde bazı zorluklar da getirdi.

Batmobil, yasal yollar için ruhsatlı olmadığından Neymar’ın bu aracı trafikte kullanması mümkün değil.

Bu nedenle ünlü futbolcu Batmobil’i sadece özel arazilerde ve kendi garajında sergileyebilecek.

LÜKS OTOMOBİL TUTKUNU

Öte yandan lüks araçlara olan ilgisiyle tanınan Neymar, daha önce Audi R8 Spyder V10 Plus, Ferrari Purosangue, Bentley Continental GT, Aston Martin DBX ve Lamborghini Huracan gibi üst segment araçlarla da dikkat çekmişti.

Şimdi ise bu koleksiyona adeta bir süper kahramanın imzası eklendi.