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    Pablo Perez'den Puskas'a aday olacak gol

    Pablo Perez'den Puskas'a aday olacak gol

    Old Boys kaptanı Pablo Perez, Godoy Cruz'a karşı oynadığı maçta yılın en muhteşem gollerinden birini attı.
    • 28.08.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 10:01
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    Arjantin Premier Ligi'nin 16. haftasında Newell's Old Boys evinde Godoy Cruz'u ağırladı.

    Mücadelenin 10. dakikasında ev sahibi ekibin kaptanı Pablo Perez, Tomas Jacob'un ortasına gelişine bir vole vurarak son zamanların en klas gollerinden birine imza attı.

    37 yaşındaki oyuncunun attığı bol gol sonrası öne geçen Old Boys, Balzi'nin 19. dakikada kırmızı kart görmesi üzerine oyunun hakimiyetini kaybederek Godoy Cruz'a 2-1 mağlup oldu.

    Maçtan ziyade akıllarda bu efsane gol kaldı.

    Pablo Perez'den Puskas'a aday olacak gol - İZLE

    Pablo Perez den Puskas a aday olacak gol #1

    Pablo Perez den Puskas a aday olacak gol #2


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