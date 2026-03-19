Premier Lig'de deplasman bilet fiyatları, 30 sterlinle sınırlandırıldı

İngiltere Premier Lig, deplasman bilet fiyatlarının iki sezon daha 30 sterlinle sınırlandırıldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig'den yapılan açıklamada, "Deplasman taraftarları, Premier Lig maçlarının ünlü atmosferinin oluşmasına önemli katkı sağlıyor. 2016'da uygulamaya konulan bu fiyat sınırı sayesinde deplasman maçlarına katılım oranı yüze 82'den yüzde 91'e yükseldi." denildi.

OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Açıklamada, söz konusu kararın kulüpler tarafından oy birliğiyle alındığı vurgulandı.

