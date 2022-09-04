PSG, Nantes'ı rahat geçti

Fransa Ligue 1'in 6.haftasında PSG deplasmanda Nantes'ı 3-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'de yıldızlar topluluğu PSG, Nantes deplasmanında rahat kazandı. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan Paris devine galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe (2) ve Nuno Mendes atarken, Lionel Messi de mücadeleyi 2 asistle bitirdi.

Nantes ilk yarıda 10 kişi kaldı

Ev sahibi Nantes'ta Fabio'nun Vitinha'ya 24. dakikada yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart görmesi PSG'yi rahatlatırken, Messi-Mbappe ikilisi maçın öne çıkan isimleri oldu.

Nantes'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain'de golleri Kylian Mbappe (18 ve 54'), Nuno Mendes (68') attı.

Mbappe'nin attığı gollerde asistleri ise Lionel Messi yaptı. Mbappe, Ligue 1'de 5 maçta 7 gol attı. Messi ise 6 maçta 3 gol, 6 asist sayısına ulaştı.

Mostafa Mohammed, PSG'yi boş geçti

Galatasaray'ın Nantes'a kiralık olarak yolladığı Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed, PSG maçında gol atamadı. Mohamed, son 2 maçında 2 gol 1 asist ile oynamıştı.

PSG, liderliğe devam ediyor

PSG, 3-0'lık galibiyetin ardından 6. maçlar sonrası liderliğini 16 puan ve averajla sürdürdü. Nantes ise 6 puanda kaldı.



