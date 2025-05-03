PSG, Strasbourg'a kaybetti

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Fransa Ligue 1'in 32. hafta mücadelesinde Strasbourg ile şampiyon PSG karşı karşıya geldi.

De la Meinau Stadyumu'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

PSG, MAĞLUP OLDU

Strasbourg'a galibiyet golleri 4. dakikada Lucas Hernandez'in kendi kalesine attığı gol ve 45+3. dakikada Felix Lemarechal ile geldi.

PSG'nin tek golünü ise dakika 46'da Bradley Barcola attı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ YENİLGİ

Bu mağlubiyetin ardından PSG, ligde üst üste iki maçtan da yenilgi ile ayrıldı.

Bu sonucun ardından PSG, 78 puanda kaldı. Strasbourg, 57 puana yükselerek maç fazlasıyla 4. sıraya konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında PSG, Montpellier deplasmanına gidecek. Strasbourg, Angers'e konuk olacak.