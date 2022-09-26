PSG'ye Mbappe uyarısı

Fransa Teknik Direktörü Deschamps, Paris Saint-Germain'in teknik patronu Christophe Galtier'i Kylian Mbappe'yi dinlendirmeye davet etti.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Danimarka ile oynayacakları UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde Kylian Mbappe hakkında konuştu ve PSG'ye oyuncuyu dinlendirmeyi tavsiye etti.

"Galtier'in Kylian'ı oynatmak istediğini biliyorum." diyen Deschamps sözlerine şöyle devam etti: "Fakat, zaman zaman biraz nefes alabilmek, daha az oynamak onu başarısız yapmaz, hatta tam tersi olur."

Fransa için 28 gol attı

Mbappe, Dünya Kupası'nda Fransa'yı başarıya taşıyabilecek bir oyuncu. Deschamps, öğrencisinin Katar'da en iyi formunda olmasını istiyor. Ancak kulüpler de Kasım'daki turnuva nedeniyle sıkışık bir fikstürle karşı karşıya. PSG'yi Dünya Kupası arasına çıkmadan önce 11 karşılaşma bekliyor.

Kylian Mbappe, 25 Mart 2017'de Lüksemburg karşısında ilk milli maçına çıktığında bu yana Fransa için 28 gol kaydetti.

Mbappe ile Fransa, Pazar günü Uluslar Ligi'nde Danimarka ile karşı karşıya gelecek. PSG ise 1 Ekim Cumartesi günü Nice ile mücadele edecek.