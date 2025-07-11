PSV, efsane futbolcusu Mark van Bommel'in oğlu Ruben ile anlaştı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV, kulüp efsanelerinden Mark van Bommel’in oğlu Ruben van Bommel’i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "PSV, Ruben van Bommel'i kadrosuna katarak gücüne güç kattı. 20 yaşındaki oyuncu, 2030’un ortasına kadar takımımızın formasını giyecek" ifadelerine yer verildi.
"BABADAN OĞULA, MİRAS DEVAM EDİYOR"
PSV'nin sosyal medya hesabında baba-oğulun takım formasıyla yer aldığı bir fotoğraf paylaşılarak, “Babadan oğula. Bir miras devam ediyor.” notu düşüldü.
GEÇEN SEZON 34 MAÇTA 10 GOLÜ VAR
Geçtiğimiz sezon AZ Alkmaar formasıyla 34 maça çıkan genç sol kanat oyuncusu, 10 golle dikkat çekti.