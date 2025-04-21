Real Madrid evinde Athletic Bilbao'yu son dakika golüyle yendi

AA

LaLiga 32. hafta müsabakasında Real Madrid, evinde Athletic Bilbao ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip rakibini son dakika golüyle yendi.

GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Arda Güler'in 78. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil olduğu maçta, Real Madrid, Santiago Bernabeu'da 82. dakikada Vinicius Jr. ile ağları bulsa da gol VAR tarafından iptal edildi.

REAL MADRID SON DAKİKADA GÜLDÜ

Madrid ekibine, kritik galibiyeti Federico Valverde'nin 90+3. dakikada ceza sahasının uzak köşesinden attığı şık gol getirdi.

Bu skorla Real Madrid, 73 puana sahip lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

Athletic Bilbao ise 57 puanla 4. sırada yer aldı.