Fatih Tekke'den Paul Onuachu'ya övgüler

Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 4-2'lik skorla mağlup ederek grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ZOR MAÇ OLACAK DEMİŞTİK"

Mücadeleyi değerlendiren Tekke, "Zor maç olacak demiştik. Çok basit iki top kaybıyla iki gol yedik. Arka arkaya goller, kırmızı kart derken bizim için olumlu, daha oyunu kontrolünde tutan bir Trabzonspor olması lazımdı. İlk yarıda bazı oyuncuların, bazı dakikaları sezon boyunca görememesinden kaynaklı sorunlar oldu. Genel hatlarıyla iyi bir maçtı bana göre. Mağlup da olabilirdik. Genel hatlarıyla çalıştığımız şekilde oldu. Basit hatalar, basit hatalar, basit hatalar. Devamlı oluyor!" dedi.

LOVIK İÇİN AÇIKLAMA: "RİSK ALMAK İSTEMEDİM"

Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Bu süreçte oynayabileceğimiz en zor kadroydu. İyi ve güçlü bir kadro, teknik adam takımı. Burayı geçmek önemliydi. Şimdi hemen deplasmanda Kayseri maçı var. Yine zor maç. Dinlenip bu maça hazırlanacağız. Lovik'in arka adalesinde hissiyat oldu. Oynama isteği vardı, risk almak istemedim. En ufak şeyde 2-3 hafta oluyor, şimdi 4-5 günle kurtarabiliriz. Sahadaki tüm oyuncular ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı.

"ONUACHU'YA 'GOL KRALI' DİYORUM"

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu hakkında da konuşan Tekke, "Onuachu'yu ilk gördüğümde, geldiğinde ona gol kralı diye hitap etmiştim. Özel yetenekleri var bence. Ondan istediğim şey, biraz daha iyisi. Yani mesela basit top kaybı oluyor. Yapmazsa gol fırsatları daha çok gelecek. Onuachu'dan çok mutluyuz. Onuachu tek başına gol atmıyor, tüm takımdan mutluyuz. Maç performansı iyi Onuachu'nun, çok gol attı. Antrenman performansı çok iyi. 3 oyuncu 40 gol attı hemen hemen. Onuachu'nun en çok beğendiğim şeyi, antrenman performansı. Her antrenmanda yüzde yüz. Takıma teşekkür etmemiz lazım, sonuç 1 kişiye bağlı olamaz asla. Burada ciddi bir emek var. Cidden çok çalışıyor bütün oyuncular. Ne söylüyorsak her an yapmaya çalışıyorlar. Bazen eksik bazen fazla. Hiç abartmadan, mütevazı şekilde mücadeleye devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Türkiye'deki en güçlü kadrolardan birine karşı oynadıklarını vurgulayan Tekke, "Çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Olması gereken de buydu ama zor bir karşılaşma oldu. Zor olacağını biliyorduk. Türkiye'deki en güçlü kadrolardan birine karşı oynadık. Alternatifleri ve yeteneği açısından da iyi kadroları var. Genel hatlarıyla top bizde olduğu durumlarda final öncesi yapamadığımız şeyler var. Bizim açımızdan belli süreleri sene boyunca göremeyen oyuncuların sürelerini artırmak gibi bir durum da vardı. Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptı." diye konuştu.

"SAÇMA SAPAN BİR GOL YEDİK"

İkinci yarıya kötü bir gol yiyerek başladıklarını dile getiren Tekke, şunları kaydetti:

İkinci yarı oyun başında saçma sapan bir gol yedik. Arkasından hızlı hücumdan bir gol daha yedik. Akabinde giren oyuncuların coşkusuyla oyun bizim lehimize döndü. Teknik adam takımıyla oynadık. Onlara da başarılar dilerim. İyi bir karşılaşma oldu. Çeyrek finale çıktık. Şimdi lige döneceğiz, sakatlarımız ve hazır olmayanlar var. Önümüzde zor maçlar var. Mental ve fiziksel hazırlanmaya devam edeceğiz. Oyun evriliyor, oyun değişiyor. Birkaç formasyon üzerinden oynanıyor, tek formasyon değil. İyi yoldayız. Kesinlikle daha iyi olabiliriz. Taraftarımız çok coşkuluydu, sağ olsunlar. Oyuncularım iyi çalışıyor. Herkes ciddi pozitif enerji saçıyor ama burada beklenti ne? Ben beklentiyi gerçekçi düzleme oturttuğumda insanlar bana kızıyor. Şu an önde gidiyoruz. İnşallah böyle devam eder.

"ONUACHU'YA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"

Tekke, bir gazetecinin Onuachu'nun son maçlardaki skorer performansına yönelik sorusunu şöyle yanıtladı:

Bence daha fazla gol atması lazım Onuachu'nun. Öyle bir oyuncu. Onuachu'nun antrenmanı her şeyiyle antrenman. Tam bir profesyonel antrenman. Onuachu her antrenmanda yüzde 100'nü veriyor. Maçta istediklerimin bazen çok azını yapıyor, beni kızdırıyor ama antrenmanı yüzde 100. Gol atma isteği hep var. Saygıyı, alkışı hak ediyor. İlla gol atması gerekmiyor. O mücadeleyi bize verince bize geçiyor. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız.