Okan Buruk: Mayıslar bizimdir hazırlanıyor

Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Alanyaspor'u 2-1'lik skorla yendi ve grup lideri olarak çeyrek finale çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"KUPAYI KAZANMAK HEDEFİMİZ"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Oyuncular, oynamak istediklerini gösterdiler. İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Rahat bir maçtı. İkinci yarı bu skoru koruduk. Değişiklikler yaptık. Bazı oyuncuları erken çıkardık. Barış'ı devrede dinlendirmek istedik. İyi geçti. Maç eksiği, devamlılığı görmek bazı oyuncular için, bazı oyuncular uzun süredir oynamıyordu. Genel olarak konsantrasyonları, ciddiyetleri gayet iyiydi. Bu da bize bir galibiyet getirdi. Kupayı kazanmak hedefimiz, devam ediyoruz.

"LİG VAR, DEVLER LİGİ VAR, KUPA VAR"

Okan Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Lig var, Şampiyonlar Ligi var, kupa var. Tüm oyuncuların devamlılıklarını göstermesi değerliydi.

"TARAFTARI MUTLU ETMEK, GÖREVİMİZ"

Taraftarlara mutlu etmenin görevleri olduğunu belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Ocak'ta Süper Kupa ile başladık, uzun tatil yapamadık. Ocak başından beri tempo devam ediyor. Ligde 4 puan farkla lideriz, kupada lideriz, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dayız. Bunlar değerli. Yorgunlukların karşılığını alınca değerli oluyor. Bu maçları oynamaktan dolayı ben mutluyum. Taraftarımızı mutlu etmek asıl görevimiz. Bir yandan da işimizi en iyi şekilde yapmalıyız.

"KADRO GENİŞLİĞİ RAHATLATIYOR"

Kadro genişliğinin rahatlattığını ifade eden Buruk, şunları dedi:

Özellikle devre arası transferinden sonra kadro genişliği rahatlatıyor. Aynı takımla oynamak oyun devamlılığı için önemli ama ilk yarıda bunun sıkıntısını yaşadık. Belli oyunculara yük bindiğinde sakatlıklar oluyor. Değişimleri de götürmeyi çalışıyoruz.

"HEDEFİMİZ MÜZEYE YENİ KUPALAR!"

Hedeflerinin yeni kupalar olduğunu belirten Buruk, şu sözleri sarf etti:

Asıl hedefimiz Galatasaray'ın müzesine yeni kupalar getirmek.

"MAYISLAR BİZİMDİR..."

Şampiyonluk mesajı veren Okan Buruk, şöyle konuştu:

Avrupa'da oynayan takımlar için, hafta içi hafta sonu maç, tek maç oynamak çok büyük avantaj. Bizim gibi takımlar sendeleyip puan kaybedebiliyor. Rakibimizle olan farka bakmadan tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacağız. 3 senedir bunu yapıyoruz. Bu virajlara hep doğru şekilde girdik. Mayıslar bizimdir hazırlanıyor.

"BEŞİKTAŞ GÜÇLÜ, MOTİVE, HAZIR!"

Okan Buruk, 7 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş derbisi ile ilgili olarak şu mesajı verdi:

Bunu da üzerinde hem oyun hem başarı olarak bu sloganı güçlendirmemiz gerekiyor. Çok da iyi bir takıma karşı oynayacağız. Beşiktaş bize karşı en iyi haliyle hazırlanmış, motive olmuş durumda. Beşiktaş'ın performansı yükseldi. Yeni transferler ile birlikte ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz. Biz de Galatasaray'ız, her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah güzel maç olur. Fenerbahçe puan kaybetmiş önemi yok. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak.

"HEDEFİMİZ TABİİ Kİ DE 3 KUPADA DA EN İYİSİNİ YAPABİLMEK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hafta sonu oynadığımız çok iyi bir takıma karşı tekrar bir maç yaptık. Kadrolarda iki takımda değişikliğe gitti. İlk yarıda attığımız gol ve oynadığımız oyun gerçekten ikinci yarı oyunu devam ettirerek ve skoru da koruyarak kazanmasını bilen taraf olduk. Bizim için değerli Türkiye Kupası'na 4 galibiyet ile yolumuza devam ediyoruz. Hem ligdeki hem de Avrupa’daki son 16’ya kalışımız, Türkiye Kupası'ndaki grup aşamasındaki birinci olarak bitirmek de bizim açımızdan psikolojik anlamda daha da güçlenerek yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz tabii ki de 3 kupada da en iyisini yapabilmek" dedi.

"TARAFTARA LAYIK OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİN EN FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Galatasaray taraftarına olan sorumluluğun iyi şekilde bildiklerini belirten Buruk, "Bugün statta bizi destekleyen, dün havalimanına gelen, otelin önünde büyük bir gösteride bulunan büyük Galatasaray taraftarına layık olmak için elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bunu hafta sonu lig, önümüzdeki hafta içi de Şampiyonlar Lig’inde devam ettirmek içinde elimizden geleni yapacağız. Ben Alanyaspor’a oynadıkları oyun için başarılar diliyorum. İyi bir takım. Özellikle iç sahada bunu net bir şekilde gösteriyorlar. Bugün kazanan biz olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz’’ diye konuştu.