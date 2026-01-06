Roma, Lecce'yi iki golle geçti

- Roma, Serie A'nın 19. haftasında Lecce'yi deplasmanda 2-0 yendi.
- Roma'nın gollerini Ferguson ve Dovbyk attı; Zeki Çelik tüm maç oynadı.
- Roma, mağlubiyet serisini sonlandırarak puanını 36 yaptı, Lecce ise 17 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Lecce ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Roma oldu.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Evan Ferguson ve 71. dakikada Artem Dovbyk kaydetti.
ZEKİ 90 DAKİKA OYNADI
Milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
ROMA SERİYİ BİTİRDİ
Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, deplasmandaki üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve puanını 36'ya yükseltti. Lecce 17 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde hafta sonu Roma, Sassuolo'yu ağırlayacak. Lecce, Parma'yı konuk edecek.