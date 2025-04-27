Şampiyonluk yarışında ağır yara! Inter, Roma'ya kaybetti

Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 34. hafta mücadelesinde Inter ile Roma karşı karşıya geldi.

Stadio Giuseppe Meazza'da oynanan maçı konuk ekip Roma 1-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 22. dakikada Matias Soule kaydetti.

HAKAN, 90 DAKİKA OYNADI

Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

AVANTAJ NAPOLI'YE GEÇTİ

Ligde üst üste 2. yenilgisini alan ve son 4 maçta yalnızca 1 kez kazanabilen Inter, 71 puanda kaldı ve şampiyonluk yolunda avantajını Napoli'ye kaptırdı.

ROMA'NIN ÇIKIŞI DEVAM EDİYOR

Son 18 lig maçında yenilmeyen ve 13 galibiyet alan Roma ise puanını 60'a yükseltti ve Şampiyonlar Ligi bileti için iddiasını sürdürdü.

SIRADAKİ MAÇLAR

Inter, gelecek hafta Verona'yı ağırlayacak. Roma ise evinde Fiorentina'yı konuk edecek.