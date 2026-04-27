San Siro'da dev maç: Milan ve Juventus yenişemedi

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan, sahasında Juventus'u ağırladı.

KENAN YILDIZ 80 DAKİKA OYNADI

San Siro'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 80. dakikada oyuna dahil oldu.

JUVE'DEN 3 MAÇ SONRA KAYIP

Juventus, bu sonuçla 3 maç sonra puan kaybı yaşadı. Milan 67 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Juventus da 64 puanla 4. sırada kaldı.

GELECEK MAÇ

Gelecek hafta Milan deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak. Juventus ise sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.