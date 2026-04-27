San Siro'da dev maç: Milan ve Juventus yenişemedi

Serie A'nın 34. haftasında San Siro'da karşı karşıya gelen Milan ile Juventus 0-0 berabere kaldı.
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 80. dakikada oyuna dahil oldu.
Juventus, bu sonuçla 3 maç sonra puan kaybı yaşadı. Milan 67 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Juventus da 64 puanla 4. sırada kaldı.
Gelecek hafta Milan deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak. Juventus ise sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.
