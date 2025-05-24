Sunderland, son dakika golüyle Premier Lig'e çıktı

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İngiltere Championship yükselme play-off'unda Sheffield United ile Sunderland karşı karşıya geldi.
Sunderland, Wembley'de oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.
SUNDERLAND, SON DAKİKA GOLÜYLE GÜLDÜ
Sheffield, 25. dakikada Tyrese Campbell ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı 1-0 Sheffield üstünlüğü ile tamamlandı.
Sunderland, 76. dakikada Eliezer Mayenda Dossou ile 1-1'lik eşitliği buldu. Sunderland, 90+5. dakikada Thomas Watson ile maçı 2-1 kazandı.
PREMIER LİG'E ÇIKTILAR
Bu sonucun ardından Sunderland, Premier Lig'e yükseldi.
Sunderland, Leeds United ve Burnley'in ardından Premier Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
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