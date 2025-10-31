Suudi Arabistan, Lionel Messi'nin önerisini reddetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Lionel Messi, Amerikan Futbol Ligi'nin (MLS) Avrupa futboluna göre erken bitmesi nedeniyle Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürebilmek için 4 ay oynayabileceği bir kulüp arıyor.

Arjantinli oyuncunun menajeri, Suudi Arabistan yetkilileriyle 4 aylık süreç için görüştü.

SUUDİ ARABİSTAN REDDETTİ

Thmanya'ya konuşan Mahd Yetenek Geliştirme Akademisi’nin CEO’su Abdallah Hammad, Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'da 4 ay oynama isteğinin bakanlık tarafından reddedildiğini açıkladı.

Hammad, bakanlığın Suudi Arabistan Ligi'nin hazırlık kampı olmadığı fikriyle karşı çıktığını ifade etti.

Abdallah Hammad, "Messi'nin ekibi geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası sırasında benimle iletişime geçti. Teklifi bakana sundum, ancak Messi'nin sadece dört aylığına gelmesine izin vermedi ve konu kapandı. Suudi Ligi'nin bir antrenman kampı olmayacağını söyledi" dedi.

RONALDO'YLA RAKİP OLAMAYACAK

Alınan bu kararla birlikte 38 yaşındaki futbolcunun, kariyerini Al Nassr'da sürdüren ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'yla yeniden karşılaşma ihtimali gerçekleşmedi.

BU SEZONKİ KARNESİ

2024-2025 sezonunda Inter Miami formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Arjantinli süper star, 39 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.