Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
368.259
-1.06%
BTXN Coin
4.36
-6.23%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Testis kanserine yakalanan Haller'in son hali

    Testis tümörü tedavisi gören Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller, sosyal medyadan bir fotoğraf yayınlayarak sevenlerine mesaj verdi.
    • 28.08.2022 - 16:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Testis kanserine yakalanan Haller'in son hali

    Bu yaz Ajax’tan Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastian Haller'in testis tümörü olduğu tespit edilmişti.

    Tümörü başarıyla alınan Haller’in yeni takımıyla maça çıkamadan sahalardan birkaç ay uzak kalacağı ve 2022 takvim yılında forma giymesinin zor olduğu açıklanmıştı.

    Borussia Dortmund sportif direktörü Sebastian Kehl oyuncunun durumuyla ilgili, "Hala ne tür bir terapiye ihtiyacı olduğu konusu tartışılıyor ancak birkaç ay takımdan uzak kalacağı açık." ifadelerini kullanmıştı.

    Testis kanserine yakalanan Haller in son hali #1

    Sezon öncesi kampından ayrılmıştı

    Erling Haaland’ın Manchester City’e gidişinin ardından onun yerine transfer edilen 28 yaşındaki santrfor, testis tümörünün tespit edilmesinin ardından takımının İsviçre’deki sezon öncesi kampından ayrılarak ameliyat olmuştu. Haller’in bundan sonraki süreçte cerrahi sonrası tedavisi devam edecek.

    Borussia Dortmund Kulübü, "Sebastien Haller kötü huylu bir testis tümörüyle savaşıyor ve birkaç ay boyunca sahalarda olmayacak" ifadelerini içeren bir açıklama yapmıştı.

    Sebastian Haller'in son görüntüsü

    Bir süredir kemoterapi gören Haller, sosyal medyadan bir fotoğrafla tedavi sürecinde sevenlerine mesaj gönderdi.

    Testis kanserine yakalanan Haller in son hali #2

    Harika bir sezon geçirmişti

    Geçen sezon Hollanda liginde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Haller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.

    Testis kanserine yakalanan Haller in son hali #3


    İlginizi Çekebilir

    Silopi’de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi
    İç Haber

    Silopi’de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Fenerbahçe, Serdar Saatçı'nın peşinde
    Transfer dosyası

    Fenerbahçe, Serdar Saatçı'nın peşinde

    Görüş Bildir